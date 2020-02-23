В Харьковской области спасатели достали из воды тела двух рыбаков
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Воскресенье, 23 февраля 2020, 00:32
В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.
Источник: Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое - там погиб 58-летний мужчина.
Напомним:
- 18 февраля в Харьковской области произошли несчастные случаи на водоемах - пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.
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