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В Харьковской области спасатели достали из воды тела двух рыбаков

Суббота, 22 февраля 2020, 23:32
В Харьковской области спасатели достали из воды тела двух рыбаков

В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

Источник: Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое - там погиб 58-летний мужчина.

Напомним:

  • 18 февраля в Харьковской области произошли несчастные случаи на водоемах - пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Темы: ХарьковГСЧС
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