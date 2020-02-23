В Харьковской области спасатели достали из воды тела двух рыбаков

363 просмотра
Воскресенье, 23 февраля 2020, 00:32

В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

Источник: Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое - там погиб 58-летний мужчина.

Напомним:

  • 18 февраля в Харьковской области произошли несчастные случаи на водоемах - пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Темы: Харьков ГСЧС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эвакуированных из Китая планируют везти на Полтавщину, самолет кружит над Харьковом – СМИ 20 февраля 2020, 08:37
Выборы по округу №179: за кресло в Раде поборются 40 кандидатов 17 февраля 2020, 19:37
Правоохранители предотвратили взрыв в ТРЦ 17 февраля 2020, 12:37
Все новости
Главные новости
Украина зацепит циклон Ксантипп: дождь, ветер, метели
Евровидение-2020: Стало известно, кто представит Украину
Смерть в доме экс-главы МИД переквалифицировали на умышленное убийство
В зоне ООС военный получил ранения: подорвался на взрывном устройстве
Все новости
Культура

Как устроен украинский стендап

здоровье

Я все время устаю. Что это?

улыбнитесь!

11 мемов, которые высмеивают панику вокруг эвакуации из Китая

Поиск по сайту
Архив
Весь архів