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Минулого року в Афганістані загинули понад 3 000 цивільних — ООН

Неділя, 23 лютого 2020, 01:32
Минулого року в Афганістані загинули понад 3 000 цивільних — ООН

У 2019 році в Афганістані загинули 3 404 цивільних.

Джерело: Місія допомоги Організації Об’єднаних Націй, передає "Радіо свобода"

Деталі: 3 404 цивільних загинули, ще 6 989 отримали поранення. Водночас число жертв знизилося на п’ять відсотків порівняно з 2018 роком.

Нагадаємо: 

  • 22 лютого в Афганістані набуло чинності часткове перемир’я. Екстремістське угруповання "Талібан", США та Афганістан погодилися "знизити жорстокість" на сім днів. 29 лютого має відбутися підписання мирної угоди між США й талібами.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанООН
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