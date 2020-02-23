Минулого року в Афганістані загинули понад 3 000 цивільних — ООН
У 2019 році в Афганістані загинули 3 404 цивільних.
Джерело: Місія допомоги Організації Об’єднаних Націй, передає "Радіо свобода"
Деталі: 3 404 цивільних загинули, ще 6 989 отримали поранення. Водночас число жертв знизилося на п’ять відсотків порівняно з 2018 роком.
Нагадаємо:
- 22 лютого в Афганістані набуло чинності часткове перемир’я. Екстремістське угруповання "Талібан", США та Афганістан погодилися "знизити жорстокість" на сім днів. 29 лютого має відбутися підписання мирної угоди між США й талібами.