Минулого року в Афганістані загинули понад 3 000 цивільних — ООН

У 2019 році в Афганістані загинули 3 404 цивільних.

Джерело: Місія допомоги Організації Об’єднаних Націй, передає "Радіо свобода"

Деталі: 3 404 цивільних загинули, ще 6 989 отримали поранення. Водночас число жертв знизилося на п’ять відсотків порівняно з 2018 роком.

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