В прошлом году в Афганистане погибли более 3000 гражданских - ООН
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Воскресенье, 23 февраля 2020, 02:32
В 2019 году в Афганистане погибли 3404 гражданских.
Источник: Миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает "Радио свобода"
Детали: 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.
Напомним:
- 22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка "Талибан", США и Афганистан согласились "снизить жестокость" на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.
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