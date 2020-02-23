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В прошлом году в Афганистане погибли более 3000 гражданских - ООН

Воскресенье, 23 февраля 2020, 01:32
В прошлом году в Афганистане погибли более 3000 гражданских - ООН

В 2019 году в Афганистане погибли 3404 гражданских.

Источник: Миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает "Радио свобода"

Детали: 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.

Напомним:

  • 22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка "Талибан", США и Афганистан согласились "снизить жестокость" на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.

Темы: АфганистанООН
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