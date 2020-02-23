В прошлом году в Афганистане погибли более 3000 гражданских - ООН

В 2019 году в Афганистане погибли 3404 гражданских.

Источник: Миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает "Радио свобода"

Детали: 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.

Напомним: