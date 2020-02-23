Трамп наказав заблокувати книгу Болтона — ЗМІ

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Неділя, 23 лютого 2020, 05:13

Президент США Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. 

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією видання, Трамп заявив своїм юристам, що Болтону не можна дозволяти публікувати будь-що, що стосується спілкування з ним на тему національної безпеки, оскільки всі ці відомості є секретними.

Крім того Трамп заявив, що книга Болтона, яка оповідає про його діяльність в Білому домі, не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні в листопаді.

Що було раніше: Колишній радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон попередив, що адміністрація Трампа може заблокувати його спогад, який описує його контакти з президентом щодо України.

Теми: США Трамп


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