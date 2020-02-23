Трамп приказал заблокировать книгу Болтона — СМИ

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 05:13

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, Трамп заявил своим юристам, Болтону нельзя позволять публиковать что-либо, что касается общения с ним на тему национальной безопасности, поскольку все эти сведения являются секретными.

Кроме того Трамп заявил, что книга Болтона, которая повествует о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре.

Что было ранее: Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон предупредил, что администрация Трампа может заблокировать его воспоминания, которые описывают его контакты с президентом по вопросу Украины.

Темы: США Трамп


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