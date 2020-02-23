Формування Російської Федерації 11 разів відкривали вогонь

22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.

Дослівно: "Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".