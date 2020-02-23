Формування Російської Федерації 11 разів відкривали вогонь
22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.
Дослівно: "Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".