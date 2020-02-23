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Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин кілька районів

Неділя, 23 лютого 2020, 09:30
Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин кілька районів

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив план на випадок надзвичайної ситуації пізно в суботу після того, як кількість хворих зросла до 76, а двоє італійських громадян померли від вірусу.

Відповідно до плану, десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

За словами Конте, тепер буде заборонено в'їжджати або виїжджати з районів спалаху, якщо тільки не було надано спеціальний дозвіл.

Всі шкільні та спортивні заходи в цих районах призупинено, включаючи кілька футбольних матчів Серії А, які повинні відбутися в неділю.

Закрито школи, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі.

Поліція і, при необхідності, збройні сили будуть уповноважені забезпечувати дотримання цих правил. Недотримання заходів може каратися відповідно до статті Кримінального кодексу, яка передбачає штраф і арешт на строк до 3 місяців.

Італійська влада побоюється, що вірус може вийти за межі певних регіонів, що утруднить його локалізацію.

"Заразність цього вірусу дуже сильна і досить небезпечна", - сказав начальник Управління охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.

Водночас кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 76 осіб, хвороба зафіксована в п'яти регіонах, пише Corriere della Sera.

Найбільша кількість хворих зафіксована в Ломбардії - 54 людини, у Венето - 17, по два пацієнти в Емілія-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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