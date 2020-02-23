Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин 10 муниципалитетов

785 просмотров
Воскресенье, 23 февраля 2020, 10:30

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил план на случай чрезвычайной ситуации поздно в субботу после того, как количество заболевших выросло до 76, а двое итальянских граждан скончались от вируса.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

В так называемую "красную зону" попали муниципалитеты Во'Эуганео и Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано. 

Конте сказал, что теперь будет запрещено въезжать или выезжать из районов вспышки, если только не было предоставлено специальное разрешение.

Все школьные и спортивные мероприятия в этих районах приостановлены, включая несколько футбольных матчей Серии А, которые должны состояться в воскресенье.

Закрыты школы, магазины и музеи, государственные учреждения работают в ограниченном режиме.

Полиция и, при необходимости, вооруженные силы будут уполномочены обеспечивать соблюдение этих правил. Несоблюдение мер может наказываться в соответствии со статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф и арест на срок до 3 месяцев.

Итальянские власти опасаются, что вирус может выйти за пределы определенных регионов, что затруднит его локализацию.

"Заразность этого вируса очень сильная и довольно опасная", - сказал начальник Управления здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Темы: Италия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50 22 февраля 2020, 17:59
В Италии от коронавируса умер первый европеец 22 февраля 2020, 10:36
Коронавирус: в Италии насчитали 17 случаев заражения 22 февраля 2020, 02:42
Все новости
Главные новости
Украина зацепит циклон Ксантипп: дождь, ветер, метели
Евровидение-2020: Стало известно, кто представит Украину
Смерть в доме экс-главы МИД переквалифицировали на умышленное убийство
В зоне ООС военный получил ранения: подорвался на взрывном устройстве
Все новости
психология

Страх перед "Нет". 8 советов как не бояться отказа

Фото

Пес Хатико: как на самом деле выглядел самый преданный собака

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!