Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин 10 муниципалитетов
Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Премьер-министр Джузеппе Конте объявил план на случай чрезвычайной ситуации поздно в субботу после того, как количество заболевших выросло до 76, а двое итальянских граждан скончались от вируса.
В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.
В так называемую "красную зону" попали муниципалитеты Во'Эуганео и Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано.
Конте сказал, что теперь будет запрещено въезжать или выезжать из районов вспышки, если только не было предоставлено специальное разрешение.
Все школьные и спортивные мероприятия в этих районах приостановлены, включая несколько футбольных матчей Серии А, которые должны состояться в воскресенье.
Закрыты школы, магазины и музеи, государственные учреждения работают в ограниченном режиме.
Полиция и, при необходимости, вооруженные силы будут уполномочены обеспечивать соблюдение этих правил. Несоблюдение мер может наказываться в соответствии со статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф и арест на срок до 3 месяцев.
Итальянские власти опасаются, что вирус может выйти за пределы определенных регионов, что затруднит его локализацию.
"Заразность этого вируса очень сильная и довольно опасная", - сказал начальник Управления здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.
В то же время, количество заболевших новым коронавирусом в Италии увеличилось до 76 человек, болезнь зафиксирована в пяти регионах, пишет Corriere della Sera.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ломбардии – 54 человека, в Венето - 17, по два пациента в Эмилия-Романьи и Лацио, и один в Пьемонте.