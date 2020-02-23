Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин 10 муниципалитетов

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил план на случай чрезвычайной ситуации поздно в субботу после того, как количество заболевших выросло до 76, а двое итальянских граждан скончались от вируса.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

В так называемую "красную зону" попали муниципалитеты Во'Эуганео и Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано.

Конте сказал, что теперь будет запрещено въезжать или выезжать из районов вспышки, если только не было предоставлено специальное разрешение.

Все школьные и спортивные мероприятия в этих районах приостановлены, включая несколько футбольных матчей Серии А, которые должны состояться в воскресенье.

Закрыты школы, магазины и музеи, государственные учреждения работают в ограниченном режиме.

Полиция и, при необходимости, вооруженные силы будут уполномочены обеспечивать соблюдение этих правил. Несоблюдение мер может наказываться в соответствии со статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф и арест на срок до 3 месяцев.

Итальянские власти опасаются, что вирус может выйти за пределы определенных регионов, что затруднит его локализацию.

"Заразность этого вируса очень сильная и довольно опасная", - сказал начальник Управления здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

В то же время, количество заболевших новым коронавирусом в Италии увеличилось до 76 человек, болезнь зафиксирована в пяти регионах, пишет Corriere della Sera.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ломбардии – 54 человека, в Венето - 17, по два пациента в Эмилия-Романьи и Лацио, и один в Пьемонте.