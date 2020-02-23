Вибори в США: Сандерс перемагає на попередніх виборах у Неваді

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс здобув перемогу над іншими претендентами на місце кандидата в президенти США від Демократичної партії на зборах активістів (кокусах) в штаті Невада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після підрахунку 43% голосів з зареєстрованих дільниць, у Сандерса було 47% голосів партійних. Американські ЗМІ впевнені, що він переможе після остаточного підрахунку голосів.

Друге місце зайняв колишній віцепрезидент США Джо Байден з 21% голосів. Він випередив колишнього мера міста Саут-Бенда (штат Індіана) Піта Буттеджеджа, який отримав 15% голосів.

Сенатор Елізабет Уоррен, яка сподівалася розпочати поліпшити свій результат після невдалого фінішу в перших двох штатах, знову опинилася лише на четвертому місці з 9% голосів. Сенатор Емі Клобучар і активіст-мільярдер Том Стеєр отримали по 4%.

Тепер передвиборна гонка починає розширюватися по всій країні: 29 лютого в Південній Кароліні пройдуть наступні праймеріз Демократичної партії, а 3 березня в так званий "супервівторок" пройдуть попередні вибори відразу в 14 штатах.

У "супервівторок" в гонку вступить колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг, який не брав участі в попередніх виборах в чотирьох штатах.