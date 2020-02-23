Выборы в США: Сандерс побеждает на предварительных выборах в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над остальными претендентами на место кандидата в президенты США от Демократической партии на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После подсчета 43% голосов с зарегистрированных участков, у Сандерса было 47% голосов партийных. Американские СМИ уверены, что они одержит победу после окончательного подсчета голосов.

Второе место занял бывший вице-президент США Джо Байден с 21% голосов. Он опередил бывшего мера города Саут-Бенда (штат Индиана) Пита Буттеджеджа, получившего 15% голосов.

Сенатор Элизабет Уоррен, которая надеялась начать улучшить свой результат после неудачного финиша в первых двух штатах, снова оказалась лишь на четвертом месте с 9% голосов. Сенатор Эми Клобучар и активист-миллиардер Том Стейер получили по 4%.

Теперь предвыборная гонка начинает расширяться по всей стране: 29 февраля в Южной Каролине пройдут следующие праймериз Демократической партии, а 3 марта в так называемый "супервторник" пройдут предварительные выборы сразу в 14 штатах.

В "супервторник" в гонку вступит бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, который не участвовал в предварительных выборах в четырех штатах.