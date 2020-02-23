Під Офісом президента вимагають звільнити Авакова

Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: Громадське

Деталі: Учасники акції вимагають звільнити Авакова, а також не призначати на інші впливові посади.

Учасники заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

На акцію протесту також прийшов адвокат Віталій Коломієць — захисник підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. Він наголосив, що зіштовхнувся з залякуванням свідків та перешкоджанні роботі експертів через систему, створену і контрольовану чинним міністром.

Учасники акції хотіли залишити біля Офісу президента плакат з написом: "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова" та знаком питання біля підпису Володимира Зеленського, але правоохоронці не дозволили.

При цьому плакат із зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали.

Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.



Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Під Офісом президента мітингують за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — на відео промова засновника та керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна pic.twitter.com/5h6OQtep1G — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Крім того, близько 40 людей зібралися біля будівлі Головного управління поліції у Харківській області з вимогою звільнити Авакова з посади.

Учасники акції "Аваков робить з вас лоха" тримали плакати з написами: "Хто справжні вбивці Шеремета?", "Вимагаємо реформу реформи поліції" та "Авакоff".

Довідка: Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначили на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні за нової влади.