Під Офісом президента вимагають звільнити Авакова

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Неділя, 23 лютого 2020, 13:43

Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: Громадське

 

Деталі: Учасники акції вимагають звільнити Авакова, а також не призначати на інші впливові посади.

Учасники заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

На акцію протесту також прийшов адвокат Віталій Коломієць — захисник підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. Він наголосив, що зіштовхнувся з залякуванням свідків та перешкоджанні роботі експертів через систему, створену і контрольовану чинним міністром.

 

Учасники акції хотіли залишити біля Офісу президента плакат з написом: "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова" та знаком питання біля підпису Володимира Зеленського, але правоохоронці не дозволили.

 

При цьому плакат із зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали.

Довідка: Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначили на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні за нової влади.

Теми: Аваков Офіс президента акції


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