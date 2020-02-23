Под Офисом президента требуют уволить Авакова

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Громадське

Детали: Участники акции требуют уволить Авакова, а также не назначать на другие влиятельные должности.

Участники заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.

Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили.

При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали.

Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.



Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Під Офісом президента мітингують за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — на відео промова засновника та керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна pic.twitter.com/5h6OQtep1G — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Кроме того, около 40 человек собрались возле здания Главного управления полиции в Харьковской области с требованием уволить Авакова с должности.

Участники акции "Аваков делает из вас лоха" держали плакаты с надписями: "Кто настоящие убийцы Шеремета?", "Требуем реформу реформы полиции" и "Авакоff".

Справка: Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.