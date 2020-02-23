Под Офисом президента требуют уволить Авакова

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 13:43

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Громадське

 

Детали: Участники акции требуют уволить Авакова, а также не назначать на другие влиятельные должности.

Участники заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.

 

Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили.

 

При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали.

Справка: Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

Темы: Аваков Офис президента акции


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