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У Туреччині в результаті землетрусу загинули 9 людей

Неділя, 23 лютого 2020, 13:19
У Туреччині в результаті землетрусу загинули 9 людей

Щонайменше дев'ять людей загинули і 37 осіб постраждали в результаті землетрусу на сході Туреччини, неподалік кордону з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 знаходився на території Ірану, але завдав значних руйнувань у турецькій провінції Ван. Багато будівель були пошкоджені, люди опинилися під завалами.

Пошуково-рятувальні групи були відправлені в регіон, що зазнав землетрусу.

Тим часом землетрус магнітудою 4,5 стався в центральній турецькій провінції Конья.

Землетрус стався о 1:26 ранку за місцевим часом у районі Деребучак на глибині 14,76 кілометрів. Повідомлень про постраждалих поки не було.

Теми: Туреччина
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