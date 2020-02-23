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В Турции в результате землетрясения погибли 9 человек

Воскресенье, 23 февраля 2020, 13:19
В Турции в результате землетрясения погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли и 37 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Турции, недалеко от границы с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился на территории Ирана, но нанес значительные разрушения в турецкой провинции Ван. Многие здания были повреждены, люди оказались под завалами.

Поисково-спасательные группы были отправлены в регион, пострадавший от землетрясения.

Между тем землетрясение магнитудой 4,5 произошло в центральной турецкой провинции Конья.

Землетрясение произошло в 1:26 утра по местному времени в районе Деребучак на глубине 14,76 км. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Темы: Турция
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