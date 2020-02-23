Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії підтвердили 132 випадки коронавірусу, Венеція скасувала карнавал

Неділя, 23 лютого 2020, 14:15
В Італії підтвердили 132 випадки коронавірусу, Венеція скасувала карнавал

В Італії кількість людей, які заразилися новим коронавірусів зросла до 132 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В регіоні Ломбардії зафіксовано 88 випадків захворювання і один померлий, у Венето 24 хворих і один померлий, в П'ємонті 6 випадків захворювання, в Емілії-Романьї - 9 і в Лаціо - 2. Один пацієнт вилікувався і був виписаний.

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.

У Ломбардії закрили навчальні заклади не всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П'ємонту і Генуї також припинена.

У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: