В Италии подтвердили 132 случая коронавируса, Венеция отменила карнавал

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 15:15

В Италии количество заразившихся новым коронавирусом возросло до 132 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В регионе Ломбардии зафиксировано 88 случаев заболевания и один умерший, в Венето 24 заболевших и один умерший, в Пьемонте 6 случаев заболевания, в Эмилии-Романье - 9 и в Лацио - 2. Один пациент вылечился и был выписан из больницы.

По данным Министерства здравоохранения Италии, 129 человек находятся под наблюдением в больнице, из них 26 пациентов находятся в реанимации, еще 22 человека наблюдаются в домашних условиях.

В Ломбардии закрыли учебные заведения не всей территории региона. В регионе Фриули-Венеция-Джулия с завтрашнего дня до 1 марта включительно приостанавливают работу университеты Триеста и Удине, деятельность в университетах Пьемонта и Генуи также приостановлена.

В Венеции, которая находится в регионе Венето, досрочно завершили знаменитый карнавал, который начался 16 февраля и должен был закончиться 25 февраля.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

Темы: Италия коронавирус


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