Масова бійка у центрі Львова: постраждали двоє поліцейських

3517 переглядів
Неділя, 23 лютого 2020, 17:38

В ніч на 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали  двоє патрульних поліцейських. 

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області, Zaxid.net

Деталі: Повідомлення про масову бійку на площі Ринок надійшло  до поліції близько 2:35. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції Львівщини.

Дослівно: "Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова віком 24 та 38 років". 

Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.  

За даними місцевих ЗМІ, участь у бійці брали близько 15 осіб, жодної іншої інформації про інцидент наразі немає.  

Українська правда
Теми: Львів поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Львівщині притягли шини під госпіталь: не хочуть, щоб до них везли українців з Китаю 19 лютого 2020, 16:20
"Ранкова доза" прозрінь. Івана Франка радить Романюк 16 лютого 2020, 08:00
Створення ОТГ в Україні: як місцеві феодали намагаються шантажувати владу 11 лютого 2020, 10:30
Усі новини
Головні новини
Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не збільшуватимуть – МОЗ
Директора підприємства "Укроборонпрому" зловили на хабарі
Під Офісом президента вимагають звільнити Авакова
У Нових Санжарах захворіла евакуйована, але не на коронавірус - МОЗ
Усі новини
Досвід

Як це – працювати аптекаркою

психологія

9 незвичних ознак того, що ви перебуваєте у хронічному стресі

поради

Як зберегти cтосунки після зради?