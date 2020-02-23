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Масова бійка у центрі Львова: постраждали двоє поліцейських

Неділя, 23 лютого 2020, 16:38
Масова бійка у центрі Львова: постраждали двоє поліцейських

В ніч на 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали  двоє патрульних поліцейських. 

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області, Zaxid.net

Деталі: Повідомлення про масову бійку на площі Ринок надійшло  до поліції близько 2:35. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції Львівщини.

Дослівно: "Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова віком 24 та 38 років". 

Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.  

За даними місцевих ЗМІ, участь у бійці брали близько 15 осіб, жодної іншої інформації про інцидент наразі немає.  

Українська правда

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Теми: Львівполіція
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