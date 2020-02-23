Масова бійка у центрі Львова: постраждали двоє поліцейських

В ніч на 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області, Zaxid.net

Деталі: Повідомлення про масову бійку на площі Ринок надійшло до поліції близько 2:35. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції Львівщини.

Дослівно: "Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова віком 24 та 38 років".

Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

За даними місцевих ЗМІ, участь у бійці брали близько 15 осіб, жодної іншої інформації про інцидент наразі немає.