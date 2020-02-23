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Массовая драка в центре Львова: пострадали двое полицейских

Воскресенье, 23 февраля 2020, 16:38
Массовая драка в центре Львова: пострадали двое полицейских

В ночь на 23 февраля в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой телесные повреждения получили двое патрульных полицейских.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской областиZaxid.net

Детали: Сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35. На место события прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины.

Дословно: "Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет".

Детали: По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

По данным местных СМИ, участие в драке принимали около 15 человек, никакой другой информации об инциденте нет.

Украинская правда

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Темы: Львовполиция
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