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Сербія отримала першу партію нових російських комплексів "Панцирь-С1"

Неділя, 23 лютого 2020, 16:51
Сербія отримала першу партію нових російських комплексів Панцирь-С1

Сербія отримала від Росії самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1", незважаючи на можливі американські санкції проти балканської держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Associated Press.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив в неділю, що система комплекс "Панцирь-С1" був закуплений після пропозицій президента Росії Владіміра Путіна.

"Купіть "Панцирь", він показав свою найкращу ефективність в Сирії", - процитував Вучіч Путіна під час однієї з їхніх зустрічей.

"Ця зенітна система є дуже ефективною для націлювання безпілотників, які набувають важливого значення в сучасній війні", - сказав Вучич.

Незважаючи на прагнення вступити до ЄС, Сербія під керівництвом Вучича зміцнила тісні політичні та військові зв’язки з Росією.

Сербія пообіцяла залишатися поза НАТО і відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії.

Американські чиновники відкрито говорили про введення санкцій проти Сербії у випадку, якщо Москва продасть більше зброї країні, особливо зброї, яка може загрожувати безпеці сусідніх країн-членів НАТО.

Вучич висловив сподівання, що санкцій не буде, оскільки він відкрито говорив про придбання комплексів. Він заявив, що вважає, що загроза санкцій була зосереджена на можливій купівлі зенітних систем С-400, які є більш наступальною зброєю.

Поставка двох із закуплених шести російських комплексів відбулася лише через кілька днів після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Белград, де заявив, що військова співпраця двох держав вийшла на "принципово" новий рівень. 

Теми: РосіязброяСербія
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