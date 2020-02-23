Сербия получила первую партию новых российских комплексов "Панцирь-С1"

Сербия получила от России самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", несмотря на возможные американские санкции против балканского государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что система комплекс "Панцирь-С1" была закуплена после предложений президента России Владимира Путина.

"Купите "Панцирь", он показал свою лучшую эффективность в Сирии", - процитировал Вучич Путина во время одной из их встреч.

"Эта зенитная система является очень эффективной для нацеливания беспилотников, которые приобретают важное значение в современной войне", - сказал Вучич.

Несмотря на стремление вступить в ЕС, Сербия под руководством Вучич укрепила тесные политические и военные связи с Россией.

Сербия пообещала оставаться вне НАТО и отказалась присоединиться к западным санкциям против России.

Американские чиновники открыто говорили о введении санкций против Сербии в случае, если Москва продаст больше оружия стране, особенно оружия, которое может угрожать безопасности соседних стран-членов НАТО.

Вучич выразил надежду, что санкций не будет, поскольку он открыто говорил о приобретении комплексов. Он заявил, что считает, что угроза санкций была сосредоточена на возможной покупке зенитных систем С-400, которые являются более наступательным оружием.

Поставка двух из закупленных шести российских комплексов произошла всего через несколько дней после того, как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Белград, где заявил, что военное сотрудничество двух государств вышло на "принципиально" новый уровень.