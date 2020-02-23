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ЄС відправив Китаю захисне спорядження для боротьби з коронавірусом

Неділя, 23 лютого 2020, 18:35
ЄС відправив Китаю захисне спорядження для боротьби з коронавірусом

Європейська комісія співфінансує доставку більш ніж 25 тонн засобів індивідуального захисту для Китаю після активізації Механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Австрійський літак вилетів рано вранці з Відня із захисним спорядженням, яке включає маски, рукавички, захисний одяг та дезінфікуючий засіб.

До цього додається понад 30 тонн засобів захисту, які були мобілізовані державами-членами ЄС і вже доставлені до Китаю на початку цього місяця через Механізм цивільного захисту ЄС.

"Ми повинні працювати на всіх фронтах одночасно для подолання спалаху. Останні випадки в Європі показують, що міжнародна співпраця має вирішальне значення для зупинки поширення вірусу та захисту європейських громадян. ЄС та Китай тісно співпрацюють. Хочу подякувати Австрії, Чехії, Угорщині та Словенії за мобілізацію цього обладнання", - сказав Уповноважений з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

В Єврокомісії зазначили, що перебувають в постійному контакті з державами-членами, Європейським центром профілактики та контролю захворювань та Всесвітньою організацією охорони здоров’я з усіх аспектів спалаху COVID-19.

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