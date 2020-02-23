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ЕС отправил Китаю защитное снаряжение для борьбы с коронавирусом

Воскресенье, 23 февраля 2020, 18:35
ЕС отправил Китаю защитное снаряжение для борьбы с коронавирусом

Европейская комиссия финансирует доставку более чем 25 тонн средств индивидуальной защиты для Китая после активизации Механизма гражданской защиты ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Австрийский самолет вылетел рано утром из Вены с защитным снаряжением, которое включает маски, перчатки, защитная одежда и дезинфицирующее средство.

К этому добавляется более 30 тонн средств защиты, которые были мобилизованы государствами-членами ЕС и уже доставлены в Китай в начале этого месяца через механизм гражданской защиты ЕС.

"Мы должны работать на всех фронтах одновременно для преодоления вспышки. Последние случаи в Европе показывают, что международное сотрудничество имеет решающее значение для остановки распространения вируса и защиты европейских граждан. ЕС и Китай тесно сотрудничают. Хочу поблагодарить Австрию, Чехию, Венгрию и Словению за мобилизацию этого оборудования", - сказал Уполномоченный по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

В Еврокомиссии отметили, что находятся в постоянном контакте с государствами-членами, Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения по всем аспектам вспышки COVID-19.

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