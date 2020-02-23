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В РНБО просять відновити роботу СЕС - "не для перевірки їдалень та кафе"

Неділя, 23 лютого 2020, 19:59
В РНБО просять відновити роботу СЕС - не для перевірки їдалень та кафе

Рада нацбезпеки і оборони України звернулася до Кабінету міністрів України з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю на телеканалі "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Данілова: "Рада нацбезпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів не (для того, щоб - ред.) повернути нашу службу ... а саме, щоб вона стала виконувати ті функції, які вона мала би виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе або ресторацій. Це суто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні".

Деталі: Данілов також заявив, що держава "повністю готова до можливих викликів", коментуючи питання, чи існує в Україні система біологічного захисту.

Пряма мова: "Система захисту, на жаль, така, яку б ми хотіли на сьогоднішній день, ми не можемо ще тестувати. Але ми повністю готові для того, щоб, якщо, не дай Боже, будуть якісь виклики. У нас є розуміння забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом".

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОздоров'я
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