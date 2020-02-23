В СНБО просят возобновить работу СЭС - "не для проверки столовых и кафе"

Совет нацбезопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на телеканале "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилова: "Совет нацбезопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу ... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране".

Детали: Данилов также заявил, что государство "полностью готово к возможным вызовам", комментируя вопрос, существует ли в Украине система биологической защиты.

Прямая речь: "Система защиты, к сожалению, не такая, какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом".