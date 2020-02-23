В СНБО просят возобновить работу СЭС - "не для проверки столовых и кафе"

378 просмотров
Воскресенье, 23 февраля 2020, 20:59

Совет нацбезопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы. 

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на телеканале "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина

Прямая речь Данилова: "Совет нацбезопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу ... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране". 

Детали:  Данилов также заявил, что государство "полностью готово к возможным вызовам", комментируя вопрос,  существует ли в Украине система биологической защиты. 

Прямая речь: "Система защиты, к сожалению, не такая, какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом".  

Темы: СНБО здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Данилов: Инкубационный период коронавируса 14 дней, его никто не увеличивает 22 февраля 2020, 15:27
Протесты в Новых Санжарах подстрекали провокаторы – Данилов 22 февраля 2020, 14:41
Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня – Данилов 22 февраля 2020, 12:59
Все новости
Главные новости
Массовая драка в центре Львова: пострадали двое полицейских
Срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать - МОЗ
Директора предприятия "Укроборонпрома" поймали на взятке
Под Офисом президента требуют уволить Авакова
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

мнение

Были ли среди наших предков вегетарианцы?

память

Памяти Небесной сотни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!