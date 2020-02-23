Мости у Києві додатково обстежать: чи не "втомилися"

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Неділя, 23 лютого 2020, 21:30

Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, які мають потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на доручення Кличка під час наради за участі керівників дорожніх служб та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Пряма мова Кличка: "Необхідно додатково перевірити усі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. На тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити". 

Деталі: На Дегтярівському шляхопроводі, де 21 лютого сталося обсипання фрагментів захисного шару бетону, тривають першочергові протиаварійні роботи, повідомили у КК "Київавтодор". 

Загалом у Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів, 75 із них перебувають у передаварійному стані. 

Дослівно: "На шляхопроводі запланований капітальний ремонт, фахівці завершують проектувальні роботи. Після експертизи проекту дорожники розпочнуть повне оновлення Дегтярівського шляхопроводу", - зазначили у "Київавтодорі".

Що передувало: 

21 лютого на Дегтярівському шляхопроводі сталося обсипання фрагментів захисного шару бетону. Шматки бетону впали на автомобіль, який рухався під мостом: камінь розбив вітрове скло, пошкодив капот і дах автомобіля. Ніхто з людей не постраждав. 

На споруді провели першочергові протиаварійні роботи. 

Дегтярівський шляхопровід збудований 1963 року, дотепер капітального ремонту на споруді не проводилося. 

Теми: Київ дороги


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