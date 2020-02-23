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Мосты в Киеве дополнительно обследуют: не "устали" ли

Воскресенье, 23 февраля 2020, 20:30
Мосты в Киеве дополнительно обследуют: не устали ли

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на поручение Кличко в ходе совещания при участии руководителей дорожных служб и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Прямая речь Кличко: "Необходимо дополнительно проверить все путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые могут нести потенциальную опасность для участников дорожного движения. На тех мостах и ​​путепроводах, которые определены для проведения ремонта - активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать".

Детали: На Дегтяревском путепроводе, где 21 февраля произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона, продолжаются первоочередные противоаварийные работы, сообщили в КК "Киевавтодор".

Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из них находятся в предаварийном состоянии.

Дословно: "На путепроводе запланирован капитальный ремонт, специалисты завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода", - отметили в "Киевавтодоре".

Предыстория:

21 февраля на Дегтяревском путепроводе произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. Куски бетона упали на автомобиль, который двигался под мостом: камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Никто из людей не пострадал.

На сооружении провели первоочередные противоаварийные работы. 

Дегтяревский путепровод построен в 1963 г., до настоящего времени капитального ремонта на сооружении не проводилось.

Темы: Киевдороги
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