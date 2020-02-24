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Військовий корабель США зайшов у Чорне море

Понеділок, 24 лютого 2020, 00:22
Військовий корабель США зайшов у Чорне море

Американський есмінець "Росс" зайшов в акваторію Чорного моря.

Джерело: ВМС США, российский "Интерфакс"

Деталі: Есмінець зайшов в акваторію моря о 17:30 у неділю, 23 лютого.

Дослівно: "Прохід відбувається в рамках операції з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морської здатності союзників і партнерів по НАТО в регіоні".

Нагадаємо: 

  • Есмінець Ross вже перебував у Чорному морі 15 грудня, тоді корабель прибув до Одеси вранці 24 грудня.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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