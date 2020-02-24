Военный корабль США зашел в Черное море
Понедельник, 24 февраля 2020, 00:22
Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря.
Источник: ВМС США, российский "Интерфакс"
Детали: Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье, 23 февраля.
Дословно: "Проход совершается в рамках операции по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе".
Напомним:
- Эсминец Ross уже находился в Черном море 15 декабря, тогда корабль прибыл в Одессу утром 24 декабря.