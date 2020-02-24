Военный корабль США зашел в Черное море

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Понедельник, 24 февраля 2020, 00:12

Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря.

Источник: ВМС США, российский "Интерфакс"

Детали: Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье, 23 февраля.

Дословно: "Проход совершается в рамках операции по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе".

Напомним:

  • Эсминец Ross уже находился в Черном море 15 декабря, тогда корабль прибыл в Одессу утром 24 декабря.

Темы: США


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