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Военный корабль США зашел в Черное море

Понедельник, 24 февраля 2020, 00:22
Военный корабль США зашел в Черное море

Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря.

Источник: ВМС США, российский "Интерфакс"

Детали: Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье, 23 февраля.

Дословно: "Проход совершается в рамках операции по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе".

Напомним:

  • Эсминец Ross уже находился в Черном море 15 декабря, тогда корабль прибыл в Одессу утром 24 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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