Израиль обстреляли из сектора Газы

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Всего известно о 20 запущенных ракет.

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двух мужчин, которые закладывали бомбу возле границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй умер.

