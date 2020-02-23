Израиль обстреляли из сектора Газы
Воскресенье, 23 февраля 2020, 23:24
Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.
Источник: Армия обороны Израиля
Детали: Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Всего известно о 20 запущенных ракет.
Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двух мужчин, которые закладывали бомбу возле границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй умер.
A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020
Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.
This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW