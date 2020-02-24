Израиль обстреляли из сектора Газы

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Всего известно о 20 запущенных ракет.

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двух мужчин, которые закладывали бомбу возле границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй умер.