"Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого ватажка на Аравійському півострові
Терористичне угрупування "Аль-Каїда" підтвердило факт загибелі Касема аль-Раймі - ватажка ісламістського угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Джерело: моніторингова організація Site Intelligence Group, передає "Голос Америки"
Дослівно: "Аль-Кайда" підтвердила факт загибелі Касима аль-Рімі - ватажка угрупування ісламізму "Аль-Кайда на Аравійському півострові".
Що було раніше: Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі.