"Аль-Каида" подтвердила ликвидацию своего лидера на Аравийском полуострове

Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердило факт гибели Касема аль-Райми - главаря исламистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Источник: мониторинговая организация Site Intelligence Group, передает "Голос Америки"

Дословно: "Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касима аль-Рими - главаря исламистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Что было раньше: Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема ар-Райми.