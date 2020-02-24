"Аль-Каида" подтвердила ликвидацию своего лидера на Аравийском полуострове
Понедельник, 24 февраля 2020, 03:41
Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердило факт гибели Касема аль-Райми - главаря исламистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".
Источник: мониторинговая организация Site Intelligence Group, передает "Голос Америки"
Дословно: "Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касима аль-Рими - главаря исламистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".
Что было раньше: Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема ар-Райми.