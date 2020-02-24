США ускладнюють правила видачі Green Card  

Від 24 лютого Сполучені Штати ускладнюють правила видачі Green Card іноземцям.

Джерело: прессекретар Білого дому

Дослівно: "Це відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними й не залежати від щедрості платників податків США".

Деталі: Зміни мають скоротити дефіцит федерального бюджету. Ініціативу в серпні 2019 року висунув помічник президента США Стівен Міллер.

Відтак влада може відмовити у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. Сюди належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid.