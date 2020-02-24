США усложняют правила выдачи Green Card

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Понедельник, 24 февраля 2020, 06:33

От 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам.

Источник: пресс секретарь Белого дома

Дословно: "Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США".

Детали: Изменения должны сократить дефицит федерального бюджета. Инициативу в августе 2019 выдвинул помощник президента США Стивен Миллер.

Поэтому власть может отказать во въезде или выдачи Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Темы: США


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