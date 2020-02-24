Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США усложняют правила выдачи Green Card

Понедельник, 24 февраля 2020, 05:33
США усложняют правила выдачи Green Card

От 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам.

Источник: пресс секретарь Белого дома

Дословно: "Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США".

Детали: Изменения должны сократить дефицит федерального бюджета. Инициативу в августе 2019 выдвинул помощник президента США Стивен Миллер.

Поэтому власть может отказать во въезде или выдачи Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: