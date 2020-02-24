Київ став у заторах через мокрий сніг

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Понеділок, 24 лютого 2020, 10:00

Вранці 24 лютого Київ став у заторах – рух ускладнений на всіх мостах у напрямку правого берега, стоять Набережне шосе, проспект Перемоги, вулиця Олени Теліги.

Джерело: GoogleМapsУкргідрометцентр

Деталі: Наразі затори на вулиці Іллєнка, Чорновола, Жилянській, Повітрофлотському та Голосіївському проспектах у напрямку центру.  

 

На лівому березі ускладнений рух на проспектах Соборності, Броварському, Шухевича і Бажана, бульварі Перова, вулиці Братиславській.

За прогнозом Укргідрометцентру, 24 лютого у зв’язку з переміщенням активного циклону з заходу очікуються складні погодні умови: вдень в Україні сильний вітер 25-28 м/с; на Лівобережжі значні опади (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 

 

У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, вночі сильний вітер 40 м/с, сильна хуртовина, значний сніг, на дорогах ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вранці 24 лютого у Києві сильний вітер і дощ з мокрим снігом.

Українська правда
Теми: погода дороги


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