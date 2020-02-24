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Киев стал в пробках из-за мокрого снега

Понедельник, 24 февраля 2020, 09:00
Киев стал в пробках из-за мокрого снега

Утром 24 февраля Киев стал в пробках – движение затруднено на всех мостах в направлении правого берега, стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги.

Источник: GoogleМapsУкргидрометцентр

Детали: Сейчас заторы на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах в направлении центра. 

 

На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.

По прогнозу Укргидрометцентра, 24 февраля в связи с перемещением активного циклона с запада ожидаются сложные погодные условия: днем в Украине сильный ветер 25-28 м/с; на Левобережье значительные осадки (II уровень опасности, оранжевый).

 

В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, ночью сильный ветер 40 м/с, сильная метель, значительный снег, на дорогах гололедица (II уровень опасности, оранжевый).

Утром 24 февраля в Киеве сильный ветер и дождь с мокрым снегом.

Украинская правда
Темы: погодадороги
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