У Мінкульті хочуть створити Федерацію кіберспорту України

У Міністерстві культури, молоді та спорту підтримують створення єдиної національної Федерації кіберспорту України.

Джерело: Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін на плей-оф турнірі WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon у Києві.

Пряма мова: "Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України".

Деталі: Він додав, що кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Що було раніше: Ттурнір WePlay! Tug of War: Mad Moon пройшов з 19 по 23 лютого в Києві. Вісім колективів розіграли $ 300 тис. У фіналі турніру команда Nigma перемогла Team Secret і стала чемпіоном.

Нагадаємо: