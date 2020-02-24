В Минкульте хотят создать Федерацию киберспорта Украины

В Министерстве культуры, молодежи и спорта поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Источник: Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве.

Прямая речь: "Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками"на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины".

Детали: Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.

Что было раньше: Ттурнир WePlay! Tug of War: Mad Moon прошел с 19 по 23 февраля в Киеве. Восемь коллективов разыграли $ 300 тыс. В финале турнира команда Nigma победила Team Secret и стала чемпионом.

Напомним: