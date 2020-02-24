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В Минкульте хотят создать Федерацию киберспорта Украины

Понедельник, 24 февраля 2020, 10:02

В Министерстве культуры, молодежи и спорта поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Источник: Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве.

Прямая речь: "Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками"на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины".

Детали: Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.

Что было раньше: Ттурнир WePlay! Tug of War: Mad Moon прошел с 19 по 23 февраля в Киеве. Восемь коллективов разыграли $ 300 тыс. В финале турнира команда Nigma победила Team Secret и стала чемпионом.

Напомним:

  • 15 февраля в Днепре Федерация Esports Ukraine совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF ред.) При поддержке ТКТС провели "День киберспорта Украины" и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру и получение ею ационального статуса в ближайшее время.

Темы: Минкультуры
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