5 потягів запізнюються: вітер повалив дерева на колію

Внаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач.

Джерело: "Укрзалізниця", Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Це завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів – Сапіжанка, Оброшино – Щирець, Любінь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятів – Долина, Глибочок Великий – Озерна, Озерна – Зборів.

"Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів №49 Київ – Трускавець, №602 Львів – Солотвино, №81 Ужгород – Київ, №29 Ужгород – Київ, №141 Бахмут – Львів, а також кількох приміських поїздів.

Залізничники закликають слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

ДСНС: О 04:05 понеділка у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, про те що в с. Теляж Сокальського району Львівщини внаслідок ускладнення погодних умов дерево впало на проїжджу частину та перешкоджає руху транспорту.

Пожежно-рятувальний підрозділ розрізав дерево й прибрав його з проїжджої частини.

Внаслідок подій ніхто не постраждав.

В Івано-Франківську аварійно-рятувальна служба мусила порізати дерево, яке впало на проїжджу частину по вул. Героїв УПА, зняти аварійне покриття будинку по вул. Покутська та звільнити проїжджу частину вул. Деповська від частин білборда.

На Хмельниччині зафіксовано 25 випадків падіння дерев, рятувальники їх розкряжили. Також їм довелося демонтувати аварійний балкон у Шепетівці, який пошкодило сильним вітром. Крім того,, автомобілі "швидкої" двічі за добу застрягали у багнюці – їх витягли.

Укргідрометцентр попереджав, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

У Карпатах очікувався сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.