5 потягів запізнюються: вітер повалив дерева на колію

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Понеділок, 24 лютого 2020, 11:06

Внаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Це завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів – Сапіжанка, Оброшино – Щирець, Любінь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятів – Долина, Глибочок Великий – Озерна, Озерна – Зборів.

"Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів №49 Київ – Трускавець, №602 Львів – Солотвино, №81 Ужгород – Київ, №29 Ужгород – Київ, №141 Бахмут – Львів, а також кількох приміських поїздів.

Залізничники закликають слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Укргідрометцентр попереджав, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

У Карпатах очікувався сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.

Теми: погода Укрзалізниця


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