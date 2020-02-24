5 поездов задерживются: ветер повалил деревья на рельсы

Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

Источник: "Укрзализныця", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Это помешало работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любинь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Зборив.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов №49 Киев – Трускавец, №602 Львов – Солотвино, №81 Ужгород – Киев, №29 Ужгород – Киев, №141 Бахмут – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Железнодорожники призывают слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

ГСЧС: В 4:05 понедельника в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том, что в с. Теляж Сокольского района Львовщины в результате осложнения погодных условий дерево упало на проезжую часть и препятствует движению транспорта.

Пожарно-спасательное подразделение разрезало дерево и убрало его с проезжей части.

Вследствие событий никто не пострадал.

В Ивано-Франковске аварийно-спасательное службе пришлось порезать дерево, которое упало на проезжую часть по ул. Героев УПА, снять аварийное покрытие дома по ул. Покутская и освободить проезжую часть ул. Деповская от частей билборда.

В Хмельницкой области зафиксировано 25 случаев падения деревьев, спасатели их разобрали. Также им пришлось демонтировать аварийный балкон в Шепетовке, который повредило сильным ветром. Кроме того, автомобили "скорой" дважды за сутки застревали в грязи – их вытащили.

Укргидрометцентр предупреждал, что в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах ожидался снег, ночью 24 февраля значений снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.