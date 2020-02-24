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Зеленський дав орден відомому танцюристу

Понеділок, 24 лютого 2020, 10:27
Зеленський дав орден відомому танцюристу

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня хореографа Григорія Чапкіса.

Джерело: указ глави держави

Дослівно: "Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича – хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка".

Деталі: У мотиваційній частині вказано, що орден вручається за визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність.

Довідково: Український хореограф народний артист України Григорій Чапкіс 24 лютого святкує 90 рік народження.

Українська правда
Теми: нагородиЗеленський
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