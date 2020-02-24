Зеленский дал орден известному танцору

Президент Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени хореографа Григория Чапкиса.

Источник: указ главы государства

Дословно: "Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко".

Детали: В мотивационной части указано, что орден вручается за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство.

Справка: Украинский хореограф народный артист Украины Григорий Чапкис 24 февраля празднует 90 год рождения.