Зеленский дал орден известному танцору
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Понедельник, 24 февраля 2020, 11:27
Президент Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени хореографа Григория Чапкиса.
Источник: указ главы государства
Дословно: "Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко".
Детали: В мотивационной части указано, что орден вручается за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство.
Справка: Украинский хореограф народный артист Украины Григорий Чапкис 24 февраля празднует 90 год рождения.
Украинская правда
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