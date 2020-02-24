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Синоптик анонсувала швидке потепління

Понеділок, 24 лютого 2020, 10:38
Синоптик анонсувала швидке потепління

У найближчу ніч циклон Yulia принесе в Україну сильний вітер, дощ та сніг, але з середи прогнозують відчутне потепління.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні дуже нервовий циклон Yulia жене штормовим вітром дощ та сніг в Україні, а завтра, 25 лютого, черговий циклон із заходу Європи пришле до нас атмосферний фронт.

Завтрашній циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода".

Деталі: Уночі 25 лютого на сході країни очікується мокрий сніг та штормовий вітер до 15-20 м/с.

Температура повітря у вівторок становитиме +3+9 градусів.

У Києві 25 лютого суттєві опади малоймовірні, вночі 0+2 градуси, вдень близько +5 градусів.

26 лютого синоптик прогнозує відчутне потепління, до +6+14 градусів.

Українська правда
Теми: погода
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