Синоптик анонсувала швидке потепління
У найближчу ніч циклон Yulia принесе в Україну сильний вітер, дощ та сніг, але з середи прогнозують відчутне потепління.
Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні дуже нервовий циклон Yulia жене штормовим вітром дощ та сніг в Україні, а завтра, 25 лютого, черговий циклон із заходу Європи пришле до нас атмосферний фронт.
Завтрашній циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода".
Деталі: Уночі 25 лютого на сході країни очікується мокрий сніг та штормовий вітер до 15-20 м/с.
Температура повітря у вівторок становитиме +3+9 градусів.
У Києві 25 лютого суттєві опади малоймовірні, вночі 0+2 градуси, вдень близько +5 градусів.
26 лютого синоптик прогнозує відчутне потепління, до +6+14 градусів.