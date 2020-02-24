В ближайшую ночь циклон Yulia принесет в Украину сильный ветер, дождь и снег, но со среды прогнозируют ощутимое потепление.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня очень нервный циклон Yulia гонит штормовым ветром дождь и снег в Украину, а завтра, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы пришлет к нам атмосферный фронт.

Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки только в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области. А в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода".

Детали: Ночью 25 февраля на востоке страны ожидается мокрый снег и штормовой ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха во вторник составит +3+9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны, ночью 0+2 градуса, днем ​​около +5 градусов.

26 февраля синоптик прогнозирует ощутимое потепление, до +6+14 градусов.