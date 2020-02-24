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Синоптик анонсировала скорое потепление

Понедельник, 24 февраля 2020, 10:38
Синоптик анонсировала скорое потепление

В ближайшую ночь циклон Yulia принесет в Украину сильный ветер, дождь и снег, но со среды прогнозируют ощутимое потепление.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня очень нервный циклон Yulia гонит штормовым ветром дождь и снег в Украину, а завтра, 25 февраля, очередной циклон с запада Европы пришлет к нам атмосферный фронт.

Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки только в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области. А в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода".

Детали: Ночью 25 февраля на востоке страны ожидается мокрый снег и штормовой ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха во вторник составит +3+9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны, ночью 0+2 градуса, днем ​​около +5 градусов.

26 февраля синоптик прогнозирует ощутимое потепление, до +6+14 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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