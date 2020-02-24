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"Мінера", через якого евакуювали 2400 людей, відправлять до психіатричної лікарні

Понеділок, 24 лютого 2020, 12:25
Мінера, через якого евакуювали 2400 людей, відправлять до психіатричної лікарні

"Мінера" столичного залізничного вокзалу відправлять на примусове лікування.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 29-річного жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва.

Дослівно прокуратура: "Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, правопорушник на момент вчинення злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час психічний стан останнього не змінився і він потребує примусової госпіталізації в психіатричну лікарню з посиленим наглядом".

Що передувало: 10 серпня 2019 року чоловік зателефонував на телефон спецлінії "102" та надав неправдиве повідомлення про замінювання залізничного вокзалу в столиці за адресою Вокзальна, 1.

Правоохоронці та спеціалісти, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. У ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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