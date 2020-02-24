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"Минера", из-за которого эвакуировали 2400 человек, отправят в психбольницу

Понедельник, 24 февраля 2020, 12:25
Минера, из-за которого эвакуировали 2400 человек, отправят в психбольницу

"Минера" ​​столичного железнодорожного вокзала отправят на принудительное лечение.

Источник: прокуратура Киева

Детали: Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 29-летнего жителя столицы, который летом 2019 года ложно сообщил о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева.

Дословно прокуратура: "Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время психическое состояние последнего не изменилось и он нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением".

Что предшествовало: 10 августа 2019 года мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и предоставил ложное сообщение о замене железнодорожного вокзала в столице по адресу Вокзальная, 1.

Правоохранители и специалисты, выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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