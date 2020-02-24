Українцям рекомендували тимчасово не відвідувати уражені коронавірусом провінції Італії

Через загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на консульську службу МЗС.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Органами влади Італії карантинні заходи повністю запроваджено у десятьох муніципалітетах провінції Лоді регіону Ломбардія – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя, регіон Венето.

"Громадян України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні, просимо слідкувати за рекомендаціями, що розроблені Міністерством охорони здоров’я Італії", - додали в МЗС.

Нагадаємо, в Італії зафіксована п'ята смерть від коронавірусу - у лікарні помер 88-річний чоловік, який мешкав у регіоні Ломбардія.