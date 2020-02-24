Украинцам рекомендовали не посещать пораженные коронавирусом провинции Италии

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на консульскую службу МИД.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить свое местонахождение и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Органами власти Италии полностью карантинные меры введены в десяти муниципалитетах провинции Лоди региона Ломбардия - Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалия, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также - муниципалитете Во ‘Эуганео в провинции Падуя, регион Венето.

"Граждан Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, просим следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии", - добавили в МИД.

Напомним, в Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса - в больнице скончался 88-летний мужчина, который жил в регионе Ломбардия.