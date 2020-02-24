Шквальний вітер в Одесі: дерево вбило жінку

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Понеділок, 24 лютого 2020, 15:07

В Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.

Джерело: поліція Одеської області, "Думская"

Дослівно поліція: "На вулиці Ніжинській повалене вітром дерево травмувало 69-річну жінку. Потерпіла померла до приїзду медиків".

Деталі: Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

 

За даними місцевих журналістів, через сильний вітер в Одесі вже впали десятки дерев, багато пошкоджених машин і не працюють деякі трамвайні маршрути. Велике дерево впало на дах ліцею №53.

За прогнозами Гідрометцентру, погода із сильними поривами вітру утримається до кінця доби.

Громадян закликають до обережності: триматися подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а за можливості - обмежити пересування вулицями.

Додатково: На Миколаївщині також спостерігається сильний поривчастий вітер, зафіксовані неодноразові випадки падіння дерев. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов, а саме: очікуються пориви вітру до 35-38 м/c.

Теми: Одеса погода


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