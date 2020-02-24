Шквальный ветер в Одессе: дерево убило женщину

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Понедельник, 24 февраля 2020, 15:07

В Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Дословно полиция: "На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до приезда медиков".

Детали: Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

 

По данным местных журналистов, из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты. Большое дерево упало на крышу лицея №53.

По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток.

Граждан призывают к осторожности: держаться подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничить передвижение по улицам.

Дополнительно: В Николаевской области также наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированы неоднократные случаи падения деревьев. Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий, а именно: ожидаются порывы ветра до 35-38 м/c.

Темы: Одесса погода


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