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Катери ФСБ РФ спостерігали за стрільбами українських суден в Азовському морі

Понеділок, 24 лютого 2020, 15:18
Катери ФСБ РФ спостерігали за стрільбами українських суден в Азовському морі

В Азовському морі артилерійські катери ВМС і Морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали спільний вихід у море та навчальні артилерійські стрільби.

Джерело: АрміяInform

Деталі: У навчаннях брали участь малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" та корабель спеціального забезпечення "Онікс". Зазначається, що екіпажі суден успішно вразили з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм усі цілі. Відстань до мішеней складала близько 1 кілометра.

 

Військові зазначають, що вихід у море не обійшовся і без присутності "сусідів" – суден країни-агресора.

Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, проте вийшли на зв’язок, запросивши координати та попередивши про "особливий статус проходження Керченської протоки" та необхідність попередження про наміри щодо здійснення цього.

Зазначається, що катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і відпрацювали крім денних і нічні стрільби. Цілі було уражено і вночі, після чого кораблі повернулися до порту.

 

Теми: флотМіноборони
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